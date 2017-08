Bug in Instagram-api gaf toegang tot telefoonnummers geverifieerde gebruikers

Facebook-dochter Instagram heeft gewaarschuwd dat gegevens van accounts toegankelijk waren door een bug in zijn api. Volgens het bedrijf was er toegang tot e-mailadressen en telefoonnummers van high profile gebruikers.

In een mededeling, die onder meer is gepubliceerd door Variety, schrijft Instagram: "We zijn er onlangs achter gekomen dat één of meer individuen onbevoegd toegang hebben gekregen tot een aantal high profile Instagram-accounts door een bug in de api. Daarbij ging het specifiek om e-mailadressen en telefoonnummers." Er zouden geen wachtwoorden zijn buitgemaakt.

Het bedrijf heeft al zijn geverifieerde gebruikers, te herkennen aan een blauw vinkje, op de hoogte gesteld van de bug, aldus The Verge. Het is onduidelijk of er alleen toegang was tot een bepaald aantal accounts, of dat alle accounts kwetsbaar waren en de individuen in kwestie alleen geïnteresseerd waren in gegevens van accounts van bekende personen.

Instagram zegt dat de bug inmiddels is verholpen en waarschuwt gebruikers waakzaam te zijn voor berichten en oproepen van onbekenden. Volgens Variety volgt de waarschuwing op nieuws dat onbekenden toegang hadden tot het account van zangeres Selena Gomez, waardoor het account naaktfoto's van zanger Justin Bieber publiceerde.