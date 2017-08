Nintendo kondigt Nindies aan: indiegames voor de Switch

Tijdens een Nindies Summer Showcase toonde Nintendo 20 indiegames die gaan verschijnen voor de Switch. Daaronder Super Meat Boy Forever, No More Heroes: Travis Strikes Again en nieuwe delen van Shovel Knights en Trine. De meeste games verschijnen nog dit jaar.

De game Super Meat Boy Forever, die Nintendo aankondigde tijdens de Nindies Summer 2017 Showcase, verschijnt in 2018 voor de Switch. De game is niet exclusief en verschijnt ook voor Windows, PlayStation 4, Xbox One, iOS en Android. De nieuwe Super Meat Boy wordt een sequel, waarvan het verhaal aansluit op de voorganger. In de game hebben Super Meat Boy en zijn partner Bandage Girl een kind dat Nugget heet en dat ontvoerd wordt door Dr. Fetus.

Met de toevoeging Forever wil ontwikkelaar Team Meat duidelijk maken dat de levels in de nieuwe game herhaaldelijk gespeeld kunnen worden, maar dat de moeilijkheidsgraad bij elke nieuwe poging opgevoerd wordt. Team Meat had al eerder laten weten dat het ook de oorspronkelijke versie van Super Meat Boy voor de Switch wil gaan uitbrengen. De status van die plannen is echter onduidelijk.

Ook No More Heroes: Travis Strikes Again wordt een sequel. De nieuwe game speelt zich zeven jaar later af dan het origineel. Hoofdrolspeler Travis Touchdown neemt het op tegen de vader van Bat Girl, een van zijn tegenstanders uit de vorige game. De game wordt gemaakt door Grasshopper Manufacture, de studio van Suda 'Suda51' Goichi, die het concept van de originele game bedacht. NMH: Travis Strikes Again verschijnt enkel voor de Switch, ergens in 2018.

Yacht Club Games kondigde tijdens de Nindies Summer Showcase de laatste uitbreiding aan van Shovel Knight, die King of Cards gaat heten. De uitbreiding is, net als voorgaande delen, los speelbaar en kan daarom zijn debuut maken op de Switch, ergens begin 2018. Wanneer de uitbreiding voor andere platformen verschijnt, is niet bekend. De titel van de uitbreiding maakt duidelijk dat in King of Cards een kaartgame opgenomen is.

Frozenbyte, de studio achter Trine, kondigde Nine Parchments aan, een isometrische beat-'em-up in het Trine-universum. De game verschijnt ergens dit najaar. Nintendo kondigde verder Morphies Law aan, een game voor twee teams van vier spelers, die het lichaam van een tegenstander kunnen stelen om zo in omvang te groeien. Andere titels uit de Showcase zijn onderwater-shooter Earth Atlantis, action adventure Malaka, 2d-beat 'm-up Wulverblade, sidescrolling rpg Dragon: Marked For Death en Polybridge, waarin het bouwen van bruggen centraal staat. De volledige lijst van 20 games is hier te vinden.

Super Meat Boy Forever