Shovel Knight blijkt 3d-game te zijn

Shovel Knight, de succesvolle retroplatformer uit 2014, is een 3d-game. De makers kozen voor een 3d-engine omdat ze daarbij meer kans hadden op ondersteuning op alle platformen en omdat debuggen in 3d makkelijker kan zijn.

In de nieuwste aflevering van Boundary Break, een YouTube-serie die met een unlocked camera een kijkje neemt achter de coulissen van bekende en populaire 3d-games, is Shovel Knight aan de beurt. Geen 3d-game inderdaad, maar toch ook weer wel. Voor deze aflevering is ook een lid van het ontwikkelteam van de game aanwezig om de vragen van videomaker Shesez te beantwoorden.

De video's van Boundary Break geven inzicht in hoe de engines van de verschillende games werken. Buiten de grenzen van het zicht van de speler komt het al gauw voor dat voorwerpen en omgevingen verdwijnen, vervangen worden door low-poly-varianten, of onvoorspelbare dingen doen. Het is ook de plek waar ontwikkelaars een 'kladje' hebben, en soms restanten overblijven van aantekeningen, foutjes of content die niet in de werkelijke game zit.