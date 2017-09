Bethesda brengt Doom en Wolfenstein II: The New Colossus naar Nintendo Switch

Nintendo heeft bekendgemaakt dat Bethesda de reboot van Doom uit 2016 en de nieuwe Wolfenstein-game die binnenkort uitkomt, uit gaat brengen voor de Nintendo Switch. Doom komt dit najaar en Wolfenstein II: The New Colossus komt volgend jaar uit.

De komst van de shooters werd afgelopen nacht bekendgemaakt in een Nintendo Direct-uitzending. Van Doom werd ook gameplay getoond en de game ziet er vergelijkbaar uit als de versies die in 2016 voor de pc, de PlayStation 4 en de Xbox One verschenen. Waarschijnlijk moeten de graphics of resolutie wel worden teruggeschroefd om de shooter soepel te laten draaien op de Switch.

In de aankondiging zegt Nintendo dat Doom tijdens de feestdagen dit jaar uitkomt en dat het spel zowel online als offline is te spelen. Volgend jaar komt ook Wolfenstein II: The New Colossus uit voor de Nintendo Switch. Het spel van ontwikkelaar Machine Games komt op 27 oktober uit voor de pc, de PlayStation 4 en de Xbox One. Het is niet duidelijk hoe lang Switch-bezitters nog moeten wachten op de release.

Bethesda maakte ook de releasedatum van Skyrim Special Edition voor de Switch bekend. Het spel is vanaf 17 november verkrijgbaar.

Verder heeft Nintendo bekendgemaakt dat een aantal van zijn klassieke arcadegames naar de Switch komen. Het gaat om Mario Bros., Vs. Super Mario Bros., Vs. Balloon Fight, Vs. Ice Climber, Vs. Pinball, Vs. Clu Clu Land en Punch-Out!!. De eerste game, Mario Bros., verschijnt op 27 september. Later volgen andere de andere klassiekers.