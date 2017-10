Bethesda brengt Doom voor Nintendo Switch uit op 10 november

Bethesda heeft aangekondigd dat het Doom voor de Nintendo Switch uitbrengt op 10 november. Doom kwam op andere platforms vorig jaar uit. Panic Button, de studio die ook Rocket League naar de Switch heeft gebracht, zorgt voor de port van de game.

Het is nog onbekend wat Bethesda gaat vragen voor de game, als die op 10 november op de markt komt. De datum komt naar voren in een video, waarin id Software-ontwikkelaars spreken over Doom voor de Switch. De game draait op de Switch op 720p-resolutie met 30fps, zo zei Bethesda eerder. Dat gebeurt niet alleen in handheldmodus, maar ook als de Switch in het dock zit.

Volgend jaar komt ook Wolfenstein II: The New Colossus uit voor de Nintendo Switch. Het spel van ontwikkelaar Machine Games komt op 27 oktober uit voor de pc, de PlayStation 4 en de Xbox One. Het is niet duidelijk hoe lang Switch-bezitters nog moeten wachten op de release. Bethesda maakte eerder ook de releasedatum van Skyrim Special Edition voor de Switch bekend. Dat spel verschijnt een week later, op 17 november.