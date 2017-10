Samengevat Bij Wolfenstein II: The New Colossus heeft Machine Games goed gekeken naar het succes van de twee voorgangers, zodat er nog meer nadruk ligt op het verhaal en de personages. Alles is nog meer over de top, zowel de personages als de dialogen waar ze in verzeild raken. Dit keer steken de makers echt met alles de draak, waarbij de harde grappen niet van de lucht zijn. Toch zit het script zo slim in elkaar dat niemand zich gekwetst hoeft te voelen. Het script en de voice acting zijn de grootste kracht van de game. De actie is iets anders geworden dan in de voorganger. Hij bestaat nog meer uit rennen en schieten, wat past bij een game als The New Colossus. Het maakt ook dat The New Colossus een hilarisch grappige shooter is, met gameplay die niet verrassend is, maar wel degelijk en vooral ook lekker. Helaas werd onze versie geplaagd door de nodige bugs, waarvan de meeste inmiddels hopelijk zijn geplet. Pluspunten Dialogen

Net nu de discussie over de commerciële levensvatbaarheid van singleplayergames is opgelaaid, komt Bethesda - de laatste jaren toch al hofleverancier van games met alleen een campagne - met een game die op geen enkele manier met anderen kan worden gespeeld. De optie voor multiplay heeft ontwikkelaar Machine Games niet eens overwogen, omdat de aandacht voor de campagne erdoor zou 'verwateren'. Er is dus enkel en alleen een campagne in Wolfenstein II: The New Colossus. Daar zul je het mee moeten doen. Vreemd is de keuze van de studio niet. Bij Wolfenstein: The New Order uit 2014 en Wolfenstein: The Old Blood uit 2015 maakte de Zweden dezelfde keuze, en beide games werden goed ontvangen. De vraag is of Machine Games het kunstje met The New Colossus kan herhalen.

Machine Games heeft in ieder geval goed gekeken naar wat die voorgaande twee games zo succesvol maakte. Beide waren een combinatie van enerzijds actie en anderzijds erg leuke cutscenes met goed geschreven dialogen, waarin verschillende memorabele personages naar voren werden geschoven. William 'B.J.' Blazkowicz stal niet in zijn eentje de show; ook zijn kompanen in het verzet en de verschillende nazileiders vielen die eer te beurt. Gelukkig had Machine Games in dat volop aanwezige verhaal een prima shooter verstopt. Niets baanbrekends, maar gewoon lekker knallen. Met het dual wielden van bijna alle wapens als leukste eigenschap, waarmee je heerlijk de bad ass kon spelen.

De nadruk ligt in The New Colossus nog meer op het verhaal, en daarbinnen op de persoon van William 'B.J.' Blazkowicz. Zelfs de vroege jeugd van deze held komt voorbij. Gelukkig zijn ook de bijrollen weer sterk neergezet, met een paar oude en veel nieuwe gezichten. Het verhaal in The New Colussus sluit aan op dat van de vorige twee games. Het is 1961, en B.J. heeft een tijd plat gelegen na afloop van de vorige game. Sterker nog, wie de vele trailers van The New Colossus heeft gezien, zal hebben begrepen dat B.J. flink is aangeslagen en de game begint vanuit een rolstoel. Een erg leuk element, omdat het goed is uitgevoerd. De besturing is heerlijk hoekig als je in de rolstoel zit, wat je een prima hulpeloos gevoel geeft, manoeuvrerend door de smalle gangen van de onderzeeër die dient als je basis in de game. Het is een mooie manier om de ontwikkeling van je personage in de game te starten.

