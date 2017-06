Door Paul Hulsebosch, woensdag 14 juni 2017 13:00, 34 reacties • Feedback

Uitgever Bethesda verdient alle lof voor de wederopstanding van Wolfenstein. Hoewel sinds 1981 een gestage stroom games is verschenen met BJ Blazkowicz in de hoofdrol, gaat het pas echt weer goed met de serie sinds Wolfenstein: The New Order uit 2014 en Wolfenstein: The Old Blood uit 2015. En de Zweedse studio MachineGames zit bepaald niet stil, want voor oktober van dit jaar staat alweer een opvolger op de planning.

Wolfenstein II: The New Colossus sluit vrijwel direct op de gebeurtenissen uit The New Order aan. We leven in 1961 en BJ is aan boord van een onderzeeër. Het is nog steeds dezelfde alternatieve werkelijkheid, waarin de nazi's de oorlog hebben gewonnen, dus het is een Duitse onderzeeër. BJ ziet er slecht uit. Hij heeft littekens in zijn gezicht en over zijn hele lichaam. Nog erger, hij zit in een rolstoel en is flink verzwakt. Het is niet bepaald de stoere, haast onoverwinnelijke BJ die we kennen uit de voorgaande games.

Dual wield

Uiteraard wil hij nog steeds niets liever dan nazi's killen, en zodra de gelegenheid zich voordoet pikt hij een wapen en rolt hij de ziekenboeg uit. Dat is het moment waarop we de game op konden pikken tijdens een speelsessie op de E3. Als we Bethesda moeten geloven, is het een scène uit het begin van de game. BJ rolt zichzelf de smalle gangen van de onderzeeër op en wordt daarbij direct onder vuur genomen door de vele nazi's aan boord. Zo'n rolstoel is lastig, want hij zorgt ervoor dat BJ een hand nodig heeft om zich vooruit te rollen, en alleen de andere kan gebruiken om te schieten. Hoewel je ook in Wolfenstein II vrijwel elk wapen kunt dual wielden, zit dat er in het begin van de game dus nog niet in. Een slimme manier van de makers om opbouw in de game aan te brengen.