Season pass Wolfenstein II bevat drie nieuwe speelbare personages

Uitgever Bethesda maakt bekend dat Wolfenstein II: The New Colossus een season pass krijgt die The Freedom Chronicles gedoopt is. De dlc bevat vier episodes waarin drie nieuwe speelbare personages ge´ntroduceerd worden. De season pass gaat 25 dollar kosten.

De season pass van Wolfenstein II: The New Colossus bestaat uit drie delen: The Adventures of Gunslinger Joe, The Diaries of Agent Silent Death en The Amazing Deeds of Captain Wilkins. In de eerste is Joseph Stallion speelbaar, een voormalig quarterback waarmee je door hordes nazi's kunt beuken. De episode start in de ruïnes van Chicago en eindigt ergens in de ruimte. In The Diaries of Agent Silent Death is voormalig OSS-agent Jessica Valiant speelbaar die de nazi-bunkers in Californië moet binnen zien te sluipen, op zoek naar de geheime documenten van Operation San Andreas. De laatste episode draait om Gerald Wilkins, een kapitein uit het Amerikaanse leger die in Alaska probeert om Operation Black Sun te verhinderen.

De drie nieuwe helden worden geïntroduceerd in Episode Zero, dat voorafgaat aan de drie delen van de season pass. De vier episodes zijn te koop voor 25 dollar. Een prijs in euro's noemt Bethesda niet. Wie Wolfenstein II: The New Colossus voor release van de game op 27 oktober besteld, krijgt Episode Zero meegeleverd. Alle vier de episodes zijn bovendien opgenomen in de Digital Deluxe Edition van de game, die 80 euro gaat kosten.