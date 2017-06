Door Olaf van Miltenburg, maandag 12 juni 2017 07:43, 9 reacties • Feedback

Bethesda heeft Wolfenstein II: The New Colossus aangekondigd. De opvolger van Wolfenstein: The New Order speelt zich af in de VS, waar je als speler de nazi's moet verslaan voor een nieuwe 'Amerikaanse Revolutie'.

Wolfenstein II: The New Colossus speelt zich af in het VS van 1961, waar de speler in de huid kruipt van BJ Blazkowicz, oftewel 'Terror-Billy'. Het verslaan van generaal Deathshead was niet voldoende om de nazi's te verdrijven. Bij het ontketenen van een nieuwe revolutie komen spelers terecht in onder andere Roswell, New Mexico, een onderwater gelopen New Orleans en een post-nuclear Manhattan.

De opvolger van Wolfenstein II: The New Colossus is gemaakt met de id Tech 6-engine. Het spel van MachineGames verschijnt 27 oktober voor de pc, Xbox One en PlayStation 4. Bethesda gaf vorig jaar tijdens de E3 al een hint op de komst van het spel. De game is de opvolger van Wolfenstein: The New Order uit 2014 en de uitbreiding The Old Blood van volgend jaar.