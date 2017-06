Door Olaf van Miltenburg, maandag 12 juni 2017 08:13, 2 reacties • Feedback

Horrorgame The Evil Within krijgt een opvolger die heel toepasselijk op vrijdag 13 oktober verschijnt. Ontwikkelaar Tango Gameworks belooft dat de verhaallijn minder lineair verloopt dan bij het eerste spel.

In The Evil Within 2 kruipt de speler opnieuw in de huid van Sebastian Castellanos, die zijn baan is kwijtgeraakt en het moeilijk heeft. De detective moet zijn dochter Lily zoeken, die nog in leven zou zijn. De duistere organisatie Mobius zou haar gebruiken om een nieuwe STEM-wereld te creëren. Castellanos betreedt het stadje Union, dat ooit een idyllisch plaatsje was maar nu vol dreigingen zit.

Bethesda belooft dat de horror-survivalgame van Tango Gameworks en Shinji Mikami opnieuw claustrofobische gebeurtenissen bevat, maar daarnaast minder lineair is dan de voorganger, zodat de speler meer mogelijkheden heeft de omgeving te ontdekken. De speler kan ervoor kiezen vol het gevecht aan te gaan of voorzichtiger te werk gaan om te overleven. Het spel verschijnt 13 oktober voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.