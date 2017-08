Voor wie zijn naam niet kent: Shinji Mikami is een grootheid binnen de gamesindustrie. Hij is de man die met de originele Resident Evil eigenhandig het genre van de survival-horrorgames groot heeft gemaakt en het genre vervolgens verfijnde met de latere delen. Toen Mikami een paar jaar geleden zijn eigen ontwikkelstudio Tango Gameworks oprichtte, stond uitgever Bethesda dan ook vrijwel direct op de stoep om Mikami en zijn studio in te lijven. Sindsdien werkt de Japanse studio dus voor een westerse uitgever en maakt Mikami games voor een westers publiek. Dat resulteerde in 2014 in The Evil Within, een game die met gemengde gevoelens werd ontvangen. Ook de verkoop van de game hield niet over, maar hij was kennelijk voldoende om Mikami en consorten aan een opvolger te laten werken. Op vrijdag 13 oktober ligt The Evil Within 2 in de winkels.

Tijdens de Gamescom konden we een klein uur van de game spelen, verdeeld over het tweede en derde hoofdstuk van de game. Het eerste hoofdstuk biedt ongetwijfeld een samenvatting van de eerste game en wat uitleg over de tweede. TEW2 is in alles een vervolg. Je bent opnieuw Sebastian Castellanos, maar niet langer in dienst als detective. Je krijgt echter wel nog steeds hulp van Juli Kidman, die aanwijzingen in je oor kan fluisteren. Waar het in de eerste game leek dat je dochter Lily was overleden, beweert Kidman - Castellanos doet niet aan voornamen - nu dat Lily nog in leven is. Ze is in handen van Mobius, de wat schimmige militaire organisatie die je kent uit de eerste game.

Alternatieve werkelijkheden

Mobius heeft de Stem gemaakt, een apparaat dat verschillende alternatieve werkelijkheden kan creëren. In de eerste hoofdstukken van de game kom je terecht in Union, een alternatieve werkelijkheid gecreëerd door Lily. De game zit echter opnieuw zo in elkaar dat je met het grootste gemak van werkelijkheid kunt wisselen. Je weet nooit wat er achter een deur verscholen gaat, en zelfs als je je omdraait, kan de werkelijkheid er alweer anders uitzien. De verwarring die dat oproept is opnieuw een belangrijk aspect van de game.

Griezelen in The Evil Within 2.