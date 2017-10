Gespeeld op: Windows

Het meest opvallend aan The Evil Within 2 is wellicht de aftiteling. Niet alleen omdat hij eindigt met een heuse cliffhanger - blijf dus kijken - maar ook vanwege de namen die op de rol prijken. Bij de eerste game stond Shinji Mikami te boek als director, de man die de creatieve leiding heeft over het project. Het eerste deel was niet overdreven succesvol, wat wellicht de reden is waarom hij bij het nieuwe The Evil Within 2 een plaatsje is opgeschoven. Mikami had dit keer als executive producer slechts een adviserende rol, terwijl de leiding over het project in handen was van John Johanas, die eerder verantwoordelijk was voor de twee dlc-pakketten van The Evil Within.

Daarmee is meteen het dilemma rond de game duidelijk. Mikami startte in 2010 zijn eigen studio, Tango Gameworks, die vrijwel direct werd ingelijfd door uitgever Bethesda. Daarmee ging de Japanse studio dus games maken voor een westerse markt, met The Evil Within als eerste resultaat. Mikami wilde met Tango een game maken die voortborduurt op de serie waar hij zijn roem aan te danken heeft: Resident Evil. Daar is hij best in geslaagd, alleen is het genre hier lang niet meer zo populair als het ooit was. The Evil Within werd daardoor niet bijster goed verkocht. Voor Bethesda is het kennelijk een reden om Johanas naar voren te schuiven, in een poging een game te maken die 'bij ons' wat meer succes zal hebben. Het is een zet die wat ons betreft goed uitpakt.

Vertrouwde namen

Johanas en Mikami blijven met The Evil Within 2 dicht bij het eerste deel, zowel wat verhaal als wat gameplay betreft. Je bent weer Sebastian Castellanos, maar het is drie jaar na de gebeurtenissen uit de eerste game en je bent niet langer detective bij de Krimson City Police Department. Terug van weggeweest is ook Juli Kidman, je maatje uit de eerste game. Verder draait de game nog steeds om de wat geheimzinnige organisatie Mobius en zijn Stem-machine, waarin de hersenen van verschillende personen aan elkaar gekoppeld kunnen worden tot een soort superbrein waar een van de deelnemers de baas van is. Een techniek die rare gewaarwordingen in het bewustzijn van de gekoppelde personen veroorzaakt. Het verhaal is goed voor lekker surrealistische plotwendingen, die gelukkig prima zijn te volgen.

Helaas komt dat laatste ook doordat de makers iets te hard hun best hebben gedaan bij de teksten in de game. Die zijn wel erg uitleggerig. Vooral Sebastian meldt hardop iedere handeling die van hem wordt verwacht. Daarbij zijn de conversaties niet echt hoogstand, om niet te zeggen 'op het oubollige af', waarbij vooral de gesprekjes tussen Castellanos en Kidman opvallen. Die hadden wel wat creatiever gekund, maar het mag de pret niet drukken. De belangrijkste personages in het verhaal steken op zich prima in elkaar en hebben goede, expressieve gezichten. Zo is het mooi om te zien hoe Sebastian gedurende de game een steeds 'getekender' gezicht krijgt.

