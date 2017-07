Wolfenstein is een serie die altijd al 'over de top' was. De meeste ontwikkelaars zouden een figuur als Hitler of symbolen zoals swastika's niet snel in hun game opnemen. De verschillende studio's achter de Wolfenstein-games zochten de controverse echter juist op. Het is een lijn die MachineGames, sinds Wolfenstein: The New Order de studio die de avonturen van B.J. Blazkowicz vorm mag geven, met verve volgt.

In Wolfenstein II: The New Colossus gaat de studio helemaal los. Nog meer dan bij The New Order en The Old Blood zoekt de studio de grenzen op van wat nog acceptabel is. In een vorige preview schreven we al over het openlijk keihard kleineren van een iets te dikke dochter door haar dominante moeder, en over een weinig verhulde verwijzing naar de concentratiekampen. Nu we twee uur lang een deel ergens vlak voor de helft van de game hebben kunnen spelen, wordt de indruk dat MachineGames op het randje gaat zitten alleen maar versterkt.

Een alternatief 1961

Wolfenstein II: The New Colossus speelt zich opnieuw af in de alternatieve werkelijkheid die in zijn twee voorgangers werd geschapen. Het is 1961 en de nazi's hebben in het grootste deel van de westerse wereld nog steeds de macht. Zowel in Europa als in Noord-Amerika zijn ze de baas. Vooral dat laatste zint B.J. niet, want als rechtgeaarde Amerikaan is hij op zijn vrijheid gesteld. Met dat gegeven creëert MachineGames veel mogelijkheden. Wie wat trailers van The New Colossus heeft gezien, weet dat het heersende regime streng is. Niet alleen zijn overal in de voormalige VS uitingen van dat nieuwe regime te zien, de nazi's doen ook hard hun best om de Amerikaanse bevolking om te toveren tot echte Duitsers. Zo wordt hardhandig afgedwongen dat kinderen Duits leren, terwijl ook volwassenen de eerste Duitse woordjes prevelen, vooral als er een Duitse officier in de buurt is. MachineGames buit de setting heerlijk uit, op een manier die regelmatig aan de film Inglorious Bastards doet denken.

Houden nazi's van milkshake?