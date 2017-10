Nintendo kondigt mobiele game Animal Crossing: Pocket Camp aan

Nintendo heeft de mobiele game Animal Crossing: Pocket Camp aangekondigd. In deze game is het de taak aan de speler om een eigen kampeerplek te bouwen, allerlei zaken te maken en aan de eigen smaak aan te passen.

In Animal Crossing: Pocket Camp nemen spelers de rol van kampeermanager aan. Het is de bedoeling om zelf meubels, voorzieningen als draaimolens en andere spullen te maken, zodat je in contact kan komen met dieren die je kampeerplek en omliggende terreinen bezoeken. Als je dieren helpt om iets te vinden dat ze zoeken, vergroot je de vriendschap met hen. Verder kunnen spelers vissen en insecten en fruit verzamelen. Ook kun je je eigen camper geheel naar eigen smaak inrichten. Het spel heeft een echte dag- en nachtcyclus.

Het is mogelijk om andere kampeerplekken van andere spelers te bezoeken en vrienden met hen te worden. Onderling kunnen ook items worden geruild, zoals bouwmaterialen. Deze zijn hard nodig om allerlei zaken te bouwen. Daarin zit het verdienmodel van Nintendo: het bouwen van voorzieningen en het verzamelen van bouwmaterialen kost tijd, en met speciale Leaf Tickets kan dat proces worden versneld; deze kunnen in het spel worden verdiend, of via microtransacties worden aangeschaft. De game is verder gratis te spelen.

Eerdere titels in de Animal Crossing-reeks, Wild World en New Leaf, kwamen nog op de Nintendo DS en 3DS uit, maar dat geldt niet voor Pocket Camp. De nieuwe game komt aan het einde van november uit voor smartphones, zowel voor Android als iOS.