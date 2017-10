Foto's tonen kleine GeForce GTX 1070 Ti van Zotac

Zotac komt met een Mini-versie van de nog niet aangekondigde GTX 1070 Ti-videokaart. Dat blijkt uit foto's die online zijn gezet. Het kaartje lijkt hetzelfde ontwerp als de GTX 1080 Mini te gebruiken. Nvidia presenteert de GTX 1070 Ti waarschijnlijk op donderdag.

De foto's van de Zotac GTX 1070 Ti Mini zijn online gezet door VideoCardz. Ook laat de website nieuwe foto's zien van een 1070 Ti-videokaart van PNY. Afgelopen maandag plaatste de website foto's van vier verschillende uitvoeringen van EVGA.

Specificaties of afmetingen van de Zotac GTX 1070 Ti Mini zijn niet bekend, maar afgaande op de foto's is op te maken dat het ontwerp hetzelfde is als dat van de eind vorig jaar gepresenteerde GTX 1080 Mini. Dat kaartje is zo'n 17cm lang.

De kleine Zotac-kaart verscheen in het weekend ook al in een listing bij een webshop, maar afbeeldingen waren nog niet te zien. Nvidia kondigt de GeForce GTX 1070 Ti volgens geruchten op donderdag aan om vier uur 's middags Nederlandse tijd. Een week later zou de nieuwe videokaart beschikbaar moeten zijn.