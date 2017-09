Gigabyte hint op komst nieuwe Nvidia Ti-videokaart

Gigabyte hint in een bericht op Facebook naar een nieuwe Ti-videokaart. Mogelijk verwijst de fabrikant hiermee naar de komst van de GTX 1070 Ti, waar sinds vorige week een gerucht over gaat. Die snellere versie van de GTX 1070 zou de AMD RX Vega 56 moeten overtreffen.

De Taiwanese fabrikant toont een afbeelding met een horrorclown, een videokaart uit de Auros-lijn en de letters Ti. Mogelijk is het horrorthema gerelateerd aan Halloween en wordt de nieuwe videokaart rond die feestdag op 31 oktober aangekondigd.

Gigabyte verwijst zelf niet naar een nieuwe versie van de GTX 1070, de teaser bevat alleen de woorden Ti. Vorige week verscheen er een gerucht dat Nvidia werkt aan een snellere GTX 1070. Het zou volgens TechPowerUp gaan om een nieuw model met meer cudacores en sneller geheugen. Ook zou de gpu hogere kloksnelheden kunnen krijgen. De huidige GTX 1070 heeft 1920 cudacores, maar de laptopversie heeft er al 2048.

Misschien wil Nvidia met een iets snellere GTX 1070 de AMD Vega 56 verslaan. Die videokaart is iets sneller dan de GTX 1070 en zou een vergelijkbare prijs moeten hebben. In de praktijk is de Vega 56 echter nauwelijks te koop in de Benelux of alleen voor meer dan de adviesprijs. TechPowerUp denkt dat de nieuwe kaart wat prestaties betreft de GTX 1080 tot 90 procent zal benaderen. Dat model zou dan uitgefaseerd worden, terwijl de snellere variant van de 1080 met 11Gbit/s-geheugen blijft bestaan.