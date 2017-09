AMD stapt volgend jaar over naar 12nm-procedé voor Ryzen en Vega

AMD stapt begin volgend jaar over naar het 12nm-lp-finfet-procedé van GlobalFoundries voor de productie van Ryzen-cpu's en Vega-gpu's. Momenteel worden deze chips bij dezelfde chipfabrikant op een 14nm-procedé gemaakt.

Mark Papermaster, cto van AMD, heeft dat bekendgemaakt op een conferentie van GlobalFoundries, schrijft Tom's Hardware. Eerder was het plan van AMD om volgend jaar over te stappen van het 14nm-lp-procedé naar de verbeterde 14nm-lpp-variant, ofwel 14nm+. Nu is dat dus bijgesteld en zullen nieuwe producten gemaakt worden op het kleinere 12nm-procedé.

In eerdere roadmaps toonde AMD dat het voor Zen 2 en Navi wil overstappen naar 7nm. Dat zijn de chips die op termijn de basis zullen vormen voor de opvolgers van de huidige Ryzen-cpu's en Vega-gpu's. Of AMD vasthoudt aan die planning, of voor Zen 2 en Navi ook het 12nm-procedé wil inzetten, is nog niet bekend.

Het nieuwe 12nm-lp-finfet-procedé is volgens GlobalFoundries een aanvulling op het eerder aangekondigde goedkopere 12nm-fd-soi-procedé, ofwel 12fdx. De 12nm-soi-productie is met name geschikt voor eenvoudige chips zoals die voor het internet-of-things en netwerktechnologie. Voor omvangrijke, complexe chipontwerpen is finfet een betere keuze, dankzij de betere prestaties.