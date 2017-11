Moederbord met Intel Z390-chipset verschijnt in benchmarkdatabase

In de benchmarkdatabase van SiSoftware staat een vermelding van het SuperMicro C7Z390-PGW-moederbord. Op het bord zit een cpu met zes cores en twaalf threads, met een tdp van 92 watt. Mogelijk gaat het ook om een nieuwe processor.

Het is de eerste keer dat er een concrete verwijzing naar een Z390-moederbord verschijnt. De vermeldingen in de database noemen een bord van fabrikant SuperMicro, met daarop een processor met een snelheid van 3,3GHz. Net als de Core i7-8700 en de 8700K is het een hexacore die over twaalf threads beschikt.

Andere specificaties zoals de kloksnelheid en tdp wijken af van de bestaande processors, mogelijk gaat het om een nieuw model. De benchmarkscores komen lager uit dan die van de huidige moederborden met i7-8700 of 8700K, waarschijnlijk is de processor een engineering sample die nog niet op zijn maximale kloksnelheid draait.

SuperMicro claimde in september dat de Z390-chipset compatibel is met Intel-octacores. Intel heeft die nog niet aangekondigd, vooralsnog zijn cpu's met acht of meer cores bij Intel voorbehouden aan het hedt -platform met de X299-chipset.

De komst van de Intel Z390-chipset is al langer bekend door uitgelekte roadmaps. De verwachting is dat de high-end chipset voor Coffee Lake-cpu's in de tweede helft van 2018 op de markt komen. Andere uitgelekte documenten van Intel toonden aan dat begin volgend jaar de H370-chipset voor het mainstreamsegment komt, samen met de B360-, Q360- en Q370-chipsets voor het zakelijk segment.

Het Z390-moederbord werd gespot door VideoCardz. De website speculeert dat de release van moederborden met de high-end chipset wellicht naar voren geschoven wordt, omdat deze nu al in de database staan. De chipset zou mogelijk samen met nieuwe Coffee Lake-processors al in het begin van 2018 aangekondigd worden, om te concurreren met de eerste refresh van Ryzen-processors, die in februari worden verwacht.