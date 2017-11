Nuttige plaatsen in Google Maps krijgen kleur per categorie

Points of interest in Google Maps krijgen vanaf de komende weken per categorie een andere kleur om op de kaart onderscheid te kunnen maken. Huisartsenposten, ziekenhuizen en andere medische voorzieningen worden bijvoorbeeld rood, winkels worden blauw.

Het nieuwe kleurenpalet moet het voor gebruikers duidelijker maken om wat voor plek het gaat, meldt Google. Het is de bedoeling om de kleuren overal te laten werken waar een kaart van Google te zien is. Dat is behalve in Google Maps bijvoorbeeld in zoekresultaten, in Assistant en in Google Earth. Daarnaast werkt het in Android Auto, de autosoftware van het Amerikaanse bedrijf.

Behalve de kleuren past Google de poi's ook aan op de manier waarop de gebruiker zich beweegt. Bij autonavigatie laat de kaart vooral eetgelegenheden en tankstations zien, bij een ov-reis gaat het meer om bushaltes en treinstations.

De wijzigingen moeten de komende weken zichtbaar worden in alle diensten, zegt de zoekgigant. Op een gegeven moment zal dat ook werken in diensten van derden die gebruik maken van de api van Google Maps. Dat gebeurt in eerste instantie nog niet.