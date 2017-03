Door Bauke Schievink, zondag 19 maart 2017 10:03, 27 reacties • Feedback

Google biedt in een nieuwe versie van zijn Maps-applicatie de mogelijkheid om de locatie van een geparkeerde auto op te slaan. Hierbij is het mogelijk om notities op te slaan en foto's te nemen, en om een herinnering te krijgen als de parkeertijd is verstreken.

De vernieuwingen zitten in versie 9.49 van Maps voor Android, die door Android Police is ontleed. Vooralsnog lijkt de nieuwe versie nog niet binnen downloadwinkel Google Play te zijn verschenen, maar het is aannemelijk dat dit op korte termijn gebeurt.

In de nieuwe versie van Maps lijkt een mogelijkheid voor het handmatig invoeren van een parkeerlocatie de belangrijkste nieuwe feature te zijn. Daarbij is het mogelijk om foto's aan de locatie te hangen, zodat het gemakkelijker is om de auto weer te vinden. Ook is het mogelijk om een tijdslimiet aan de parkeerlocatie te hangen, om zo te helpen voorkomen dat de parkeerlimiet wordt overschreden. Het is overigens niet mogelijk om meer dan een parkeerlocatie tegelijkertijd in te voeren.

Verder laat Google het weer zien bij het plannen van een reis via openbaar vervoer. Ook is het mogelijk om notificaties te krijgen van trein- of busstations, al ontbreken de details hierover. Tenslotte merkte Android Police aanpassingen in de interface van Android Auto op.