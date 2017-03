Door Bauke Schievink, zondag 19 maart 2017 09:31, 7 reacties • Feedback

FlatOut 4: Total Insanity is sinds dit weekend beschikbaar voor de Xbox One en de PlayStation 4, waaronder ook in Nederland en BelgiŽ. De chaotische en gewelddadige racegame moet in een later stadium ook nog voor de pc uitkomen.

De nieuwe telg in de FlatOut-reeks is beschikbaar in de digitale downloadwinkels van zowel de Xbox als de PlayStation. Daarbij worden overigens alleen de Xbox One en PlayStation 4 ondersteund. Voor FlatOut 4: Total Insanity moet 60 euro worden betaald, al verkopen sommige winkels de game voor een iets lager bedrag.

Vorige maand toonde Bigben Interactive een gameplaytrailer van FlatOut 4, en liet het bedrijf ook al weten te mikken op een release in maart. De racegame vertoont veel gelijkenissen met eerdere spellen in de reeks; de nadruk ligt op chaotische en gewelddadige races, waarbij ook de omgeving het moet ontgelden.