Door Bauke Schievink, zondag 5 februari 2017 10:11, 16 reacties • Feedback

Submitter: CriticalHit_NL

Van FlatOut 4: Total Insanity is een trailer verschenen waarin gameplaybeelden worden getoond. In de zogenaamde Reveal Trailer worden beelden van de races vertoond. In maart komt de game uit voor PlayStation 4 en Xbox One.

De trailer is uitgebracht door Bigben Interactive, de uitgever van FlatOut 4. In de korte video worden beelden getoond vanuit het perspectief van de speler en is kort te zien hoe de races eruit komen te zien. Duidelijk is dat de typerende chaotische racestijl van de FlatOut-reeks terugkomt in de game, waarbij ook het kapotmaken van de omgeving een belangrijke rol heeft.

In FlatOut 4 krijgen spelers de mogelijkheid om op 20 banen te racen en kan er gekozen worden uit 27 verschillende, aanpasbare raceauto's. Er zijn twee spelmodi, genaamd Arena-modus en Stunt-modus. Met anderen spelen is ook mogelijk, via een multiplayermodus waarmee zowel online als via lan tot acht spelers tegen elkaar kunnen racen.

FlatOut 4 komt in maart uit voor de Xbox One en de PlayStation 4, en wordt ontwikkeld door Kylotonn Racing Games. De game komt ook naar de pc, maar er is nog geen releasedatum bekendgemaakt. Ook in Nederland komt FlatOut 4 in maart uit.