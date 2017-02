Door Bauke Schievink, zondag 5 februari 2017 11:15, 12 reacties • Feedback

Een hacker heeft zichzelf toegang verschaft tot de Belgische website van ZDnet. Er verscheen een nieuwsbericht op de website waarin wordt gemeld dat een Koerdische hacker de verantwoordelijkheid voor de inbraak claimt.

De voorpagina van ZDnet.be lijkt grotendeels intact gebleven te zijn, maar de hackers lijken een nieuwsbericht dat al sinds vrijdag online staat te hebben aangegrepen om hun boodschap te plaatsen. De hacker noemt zichzelf MuhmadEmad, en claimt verbonden te zijn aan de Koerdische peshmerga-strijders. Verder heeft de inbreker het font op de webpagina veranderd, maar lijkt de website verder gewoon te blijven functioneren.

Vooralsnog is onduidelijk hoe de hacker is binnengekomen, en hoe lang zijn of haar bericht al online staat. ZDnet lijkt nog niets te hebben gedaan tegen de digitale inbraak. Het originele nieuwsbericht ging over een computersysteem dat bij de Belgische gemeenteraadsverkiezingen in 2018 gebruikt zou worden, en volgens minister Jambon niet te hacken zou zijn.