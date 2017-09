Belgisch OM eist voorwaardelijke celstraf tegen man die Mobistar-website hackte

Het Belgische OM eist een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden en een boete van 1500 euro voor de 23-jarige man die de website van Mobistar, tegenwoordig Orange, hackte. Hij kon daardoor zonder te betalen spullen, waaronder iPhones, naar zijn huis of een afhaalpunt laten sturen.

Volgens Datanews hadden de producten een totale waarde van 17.300 euro, zo bleek uit het betoog van het OM. De man wist te achterhalen op welke url de betalingsbevestiging stond en kon zo gratis producten bestellen. In totaal ging het om bijna dertig telefoons en tablets, schrijft de site. Uit een bericht van het Gazet van Antwerpen blijkt dat de man 'sommige iPhones op straat te grabbel gooide'. Hij verklaarde dat hij zijn acties 'voor de kick' uitvoerde en niet nadacht over de gevolgen.

De man uit Mechelen stond al onder toezicht voor oplichting van Brussels Airlines. Hij zou bovendien Lufthansa-vluchten hebben geboekt zonder te betalen en deze vervolgens weer hebben geannuleerd om het geld te innen. Toen hij hierover in 2015 werd verhoord, gaf hij ook toe dat hij de site van Mobistar gehackt te hebben. De man zou zijn bevindingen aan Mobistar hebben gemeld, maar kreeg te horen dat alles in orde was. Daarna ging hij door met zijn acties. De rechter gaf hem het advies om zijn talenten op een andere manier te gebruiken.