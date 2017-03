Door Bauke Schievink, zaterdag 18 maart 2017 11:46, 30 reacties • Feedback

Popslate, de maker van iPhone-hoesjes met een ingebouwd scherm, heeft faillissement aangevraagd. Dat komt volgens het bedrijf omdat er geen financiŽle middelen meer zijn en het niet lukt om het Popslate 2-hoesje gecertificeerd te krijgen voor de iPhone.

Dat liet Popslate weten op de Indiegogo-pagina voor het Popslate 2-hoesje, waarmee het vorig jaar ongeveer 1,1 miljoen dollar ophaalde, ongeveer een miljoen euro. Door het aangevraagde faillissement krijgen mensen die geld in het project hebben gestoken hun hoesje niet geleverd. Ook krijgen zij hun geld niet terug. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Popslate 2, een iPhone-hoesje met een ingebouwd scherm en accu, juli vorig jaar zou worden geleverd, maar dit werd telkens uitgesteld.

De aankondiging is opvallend, omdat het bedrijf een maand geleden nog een update plaatste op zijn Indiegogo-pagina, waarbij het een werkend model van de Popslate 2 toonde. Wel werd in eerdere updates al gemeld dat de procedures om het hoesje door Apple gecertificeerd te krijgen voor gebruik op de iPhone voor financiële problemen zorgden. De levering van de Popslate 2 werd om die reden al meerdere malen vertraagd.

In zijn laatste update liet Popslate weten dat het probleem waarschijnlijk zat in het gebruikte materiaal; het hoesje is gebouwd met een speciaal soort glasvezel, gemixt met plastic, en dit verstoort draadloze signalen. Er zouden waarschijnlijk nog verscheidene testrondes nodig zijn om een mix van plastic en glasvezel te verkrijgen die geen problemen met de ontvangst zou opleveren, en daar heeft Popslate het geld niet voor, en ook lukte het niet om hier bij externe bedrijven financiering op te halen.

Popslate liet weten teleurgesteld te zijn in de uitkomst, maar stelt alle mogelijke wegen te hebben bewandeld om het product alsnog uit te leveren. Het bedrijf lijkt zich verkeken te hebben op de benodigde financiële middelen om het product op de markt te krijgen; de Popslate 2 haalde namelijk meer dan tien keer zoveel geld op als waar het bedrijf tijdens de financieringscampagne om had gevraagd.

In 2015 lukte het wel om een iPhone-hoesje met scherm op de markt te brengen; de Popslate 1. Met de opvolger probeerde het bedrijf om enkele kritiekpunten weg te nemen en om het geheel dunner te maken. Het scherm is gemaakt van het e-ink-type en is in staat om content van verschillende applicaties weer te geven. Ook kan de Popslate 2 bijvoorbeeld gebruikt worden om notificaties te tonen, terwijl het scherm van de iPhone uit blijft staan. De schermgrootte is 4,3" bij het hoesje voor de iPhone 6 en 6S, terwijl die voor de iPhone 6 Plus en 6S Plus uitkomt op 4,7".