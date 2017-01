Door Mark Hendrikman, dinsdag 17 januari 2017 17:45, 16 reacties • Feedback

In een bèta van Google Maps voor Android zit een functie die aangeeft hoe moeilijk of makkelijk het is om een parkeerplaats te vinden bij een bestemming. Maps vertelt of dat easy, medium of limited zal zijn.

De nieuwe functie zit in bètaversie 9.44 van Maps, ontdekte Android Police. Wanneer gebruikers een navigatieroute plannen, is vanaf het begin een parkeericoontje te zien, dat rood wordt wanneer de parkeerplaatsen beperkt zijn. Het is op dit moment niet duidelijk of de functie alleen in bijvoorbeeld de VS werkt, of ook in andere landen.

Waar de gegevens over de parkeerplekken vandaan komen, is niet bekend. De Nederlandse overheid deelt gegevens van betaalde parkeerplaatsen in Nederland al. Deze zijn toegankelijk voor zowel private als publieke uitbaters.

Het is niet de eerste keer dat Google zich bezighoudt met hulp bij parkeren. In 2010 bracht het bedrijf Open Spot uit, een Android-app waarin gebruikers konden aangeven waar vrije parkeerplaatsen in drukke gebieden zijn. Die app werkte in drie landen, waaronder Nederland. Inmiddels staat Open Spot echter niet meer op de Play Store.