Google Maps gaat gebruikers overstapherinneringen voor ov sturen

Reizigers kunnen nu via de Google Maps-app op iOS herinneringen ontvangen wanneer zij moeten overstappen in het openbaar vervoer. Google heeft deze functie toegevoegd in de nieuwe versie van de app. Ook zijn er 3D Touch-functies en een nieuwe widget voor Local Guides toegevoegd.

Google heeft op woensdag een nieuwe versie van de Google Maps-app uitgebracht die nieuwe functies voor reizigers, Local Guides en 3D Touch toevoegt, meldt MacRumors. Gebruikers die via de app ov-routes plannen, kunnen nu kiezen om eraan herinnerd te worden over te stappen. Momenteel zijn de nieuwe functies alleen beschikbaar voor iOS-toestellen.

Versie 4.33 van de app bevat een toggle waarmee reizigers de functie activeren om op tijd reminders te krijgen wanneer zij bijvoorbeeld van bus- of tramlijn moeten wisselen. De toggle bevindt zich onderaan het scherm waarop ook de reisroute staat. Het is nog niet duidelijk wanneer de update naar Android-app komt.

Daarnaast is er de toevoeging van een nieuwe widget voor Local Guides of Lokale Gidsen. Hiermee kunnen gebruikers snel recensies en foto's van locaties toevoegen en kunnen zij ook een overzicht krijgen van de punten die ze als Local Guide opgespaard hebben. De widget komt in de app beschikbaar zodra gebruikers zich aanmelden voor het Local Guide-programma.

Google heeft ook nieuwe 3D Touch-functionaliteit toegevoegd aan de app door middel van zogeheten peek-functies. Gebruikers kunnen nu een beknopt overzichtsscherm van een café of restaurant tevoorschijn halen door harder op het scherm te drukken op iPhones die 3D Touch ondersteunen. Op het overzichtsscherm staan onder meer recensies, een beloptie en een snelkoppeling naar de relevante website.