Sony voegt eerste PS4-games toe aan PlayStation Now

Sony heeft donderdag 51 nieuwe games toegevoegd aan zijn dienst voor streaming games PlayStation Now. Het gaat om de eerste PlayStation 4-games die nu streaming te spelen zijn. Voorheen bevatte de dienst alleen PS3-games.

De bestaande collectie van PlayStation Now van meer dan 350 PS3-titels is volgens Sony uitgebreid met 51 PS4-games. Het gaat onder andere om Killzone Shadow Fall, Saint’s Row IV Re-Elected,Tropico 5, F1 2015 en Evolve. Ook zijn er enkele remastered games toegevoegd zoals die van Grim Fandango, God of War III en Day of the Tentacles.

De prijs van de abonnementsdienst blijft 16,99 euro per maand. PlayStation Now is in Europa alleen beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en België. PlayStation Now werkt in combinatie met de PS4 en met pc's. Voor de pc-versie is een Intel Core i3 op 3,5GHz of AMD A10-apu op 3,8GHz nodig en voor het streamen is een snelheid van minimaal 5Mbit/s nodig. Begin dit jaar kondigde Microsoft een vergelijkbare dienst aan, maar Xbox Game Pass werkt alleen op de Xbox One.