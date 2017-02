Door Arnoud Wokke, woensdag 15 februari 2017 19:56, 17 reacties • Feedback

Submitter: dreetjuh71

Sony stopt met zijn gamestreamingdienst op smart-tv's van Samsung en Sony, blu-rayspelers van Sony, PlayStation TV en PS Vita. De dienst zal vanaf half augustus alleen nog te gebruiken zijn met een PS4 of een Windows-pc.

Nieuwe gebruikers kunnen zich vanaf 15 maart niet meer aanmelden op een van de apparaten waarop de dienst stopt, schrijft Sony. Het bedrijf stopt met ondersteuning van de dienst op veel eigen producten, waaronder smart-tv's, blu-rayspelers, de PlayStation TV en handheld PS Vita. De dienst om PS3 games te streamen zal ook niet meer werken op de PS3 zelf. Daarnaast schrapt Sony de support voor Samsung-smart-tv's.

De dienst zal alleen nog werken op de PS4 en op Windows-pc's, zo laat Sony weten. PlayStation Now is een streamingdienst waarbij de games niet op de computer of console zelf gedraaid worden. Voor de pc-versie is volgens Sony een Intel Core i3 op 3,5GHz of AMD A10-apu op 3,8GHz nodig. De software werkt op Windows 7 of nieuwer, vereist 300MB opslagruimte en 2GB ram. Voor het streamen is een snelheid van minimaal 5Mbit/s nodig. PlayStation Now kost 16,99 euro per maand.