Sony heeft de productie van de PlayStation Vita nu hoogstwaarschijnlijk officieel stopgezet. De handheld werd vermoedelijk alleen nog in Japan geproduceerd voor de Japanse markt, maar daar heeft Sony nu ook een punt achter gezet.

Sony maakte vorige maand al bekend dat de productie van de PS Vita stopgezet zou worden, maar noemde daarbij geen datum. Onder andere Siliconera meldt dat op de Japanse Vita-pagina nu ook de laatste twee overgebleven modellen, zwart en 'aqua blue', aangeduid worden met discontinued. Nu de productie stopgezet is en nadat de voorraden op zijn, zal de enige manier om een Vita te bemachtigen de tweedehands markt zijn.

Sony maakte vorig jaar al bekend dat het einde van de Vita in 2019 zou komen en vorige maand werd ook bekend dat dat einde dichtbij was. In Nederland is de PlayStation Vita sinds 2016 al niet meer te koop. De handheld kwam oorspronkelijk in 2011 uit in Japan, met een release in de Benelux in 2012. De Vita Slim kwam in 2013 op de markt.

"De Vita sloeg gewoon niet aan bij het publiek en dan gaan developers er ook niet mee aan de slag. Als je dat hebt, dan trek je ook geen publiek aan en dan komen de developers niet. Het is een neerwaartse spiraal die snel gaat", vertelde Shawn Layden, toenmalig president van Sony Interactive Entertainment of America aan Polygon in 2017.