Ontwikkelaars brengen permanente jailbreak uit voor PS Vita

De jailbreakmethode voor de PS Vita die gebruikers in staat stellen om homebrew-software te draaien, is verbeterd, waardoor deze permanent zou moeten werken. Een eerdere versie van de hack moest nog bij elke reboot opnieuw toegepast worden.

Het gaat om de zogenaamde Henkaku-jailbreak, waarvan een nieuwe versie is verschenen. Op de bijbehorende website staan de instructies om de hack toe te passen. Deze zogenaamde Henkaku Enso-jailbreak blijft actief nadat de PS Vita opnieuw wordt opgestart, in tegenstelling tot een eerdere versie van de software.

Met Henkaku kunnen gebruikers homebrew-software draaien op hun PS Vita, waaronder emulators van andere systemen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de allereerste versie van Doom op de gameconsole te spelen. Het is echter niet mogelijk om gekraakte games te draaien; drm van Sony verhindert dit, en de Henkaku-software kan dit niet omzeilen.

Vorig jaar kwam de eerste versie van de Vita-jailbreak uit. Van de nieuwe versie is de broncode nog niet gepubliceerd; de ontwikkelaars stellen dat in een later stadium te zullen doen.