Hacker vindt kwetsbaarheid in PS4-kernel die potentiële jailbreak mogelijk maakt

Een hacker heeft een kwetsbaarheid ontdekt in de kernel van de PlayStation 4. Hij heeft de exploit openbaar gemaakt, waardoor een jailbreak kan worden gemaakt die op firmwareversie 6.72 of lager werkt.

De bug is een use after free-exploit die uit te buiten is via de WebKit-sandbox in de PlayStation 4. Via WebKit moet een local privilege escalation worden gedaan, waarna een hacker een buffer kan vrijmaken en daarmee kernelrechten kan krijgen.

De ontdekte kwetsbaarheid zit in firmwareversie 7.02 en ouder van de console; die firmware kwam eind 2019 uit. De exploit kan echter alleen worden uitgebuit in combinatie met de privilege escalation in WebKit. Die zit in firmwareversies tot 6.72, dus gebruikers die op een hogere versie zitten zijn er veilig voor.

Hacker Andy Nguyen bracht de kwetsbaarheid in maart onder de aandacht van Sony via het PlayStation-bugbountyprogramma van het bedrijf op Hacker One. Sony keerde er 10.000 dollar voor uit als beloning. Opvallend is dat Sony akkoord is gegaan met de publicatie van details van het lek. Toen Sony het PlayStation-programma op HackerOne begon, zei het bedrijf dat exploits stilgehouden moesten worden.

Omdat Nguyen ook een proof-of-concept heeft gepubliceerd, is het in theorie mogelijk een jailbreak te maken voor de console. Daarvoor moeten ze dus wel maximaal op firmwareversie 6.72 zitten, in ieder geval tot er een andere WebKit-exploit bekend wordt. Er is al lang geen jailbreak meer geweest voor Sony's console.