Hackers tonen jailbreak voor PlayStation 4 met firmware uit september

Hackers hebben een kernel-exploit in firmwareversie 9.00 van de PlayStation 4 gevonden, waardoor het mogelijk is om deze versie te jailbreaken. Ook lijkt het erop dat de exploit eveneens mogelijk is op de PlayStation 5.

De zogenoemde pOOBs4-jailbreak is op GitHub geplaatst en de werking is door meerdere Twitter-gebruikers bevestigd. Firmwareversie 9.00 verscheen in september en is dus een recente firmwareversie. Er kwamen eerder al jailbreaks uit voor de PS4, maar daarbij liep de gejailbreakte firmware telkens minstens een jaar achter op de recentste versie. Sony heeft inmiddels ook firmware 9.03 uitgebracht voor de console en daarop werkt de jailbreak niet.

De bug werd gevonden in het bestandssysteem van de console. Via de USB-poort moet er volgens de GitHub-instructies een img-bestand op de PlayStation gezet worden, waarna via de browser een payload geactiveerd moet worden. Door de PS4 te jailbreaken is het onder meer mogelijk om homebrew-apps te runnen op de PlayStation 4 en om er illegale kopieën van games op te installeren.

In feite kan de nieuwe jailbreak niets meer dan de jailbreaks op de oudere firmwareversies, maar aangezien de nieuwe exploit werkt op een recente firmwareversie, is die voor veel meer PS4-gebruikers toegankelijk.

Een van de hackers meldde daarnaast dat de kernel-exploit ook op de PlayStation 5 zou moeten werken, zonder dit zelf getest te hebben. Verschillende andere hackers bevestigen vervolgens op Twitter dat de kwetsbaarheid werkt op de PlayStation 5, maar dat er door het gebrek aan payloads voor die console momenteel nog niets mee is te doen. Op welke PS5-firmwareversies de bug werkt, is niet bekend.

Pas wanneer hackers de payloads weten te porten naar de PS5 wordt duidelijk of de console daadwerkelijk ongeautoriseerde software kan draaien. Als dit bevestigd wordt, is dit de eerste keer dat de PlayStation 5 dat kan. Eerder werden de root keys van de console al ontdekt, waardoor duidelijk werd dat dit wel theoretisch mogelijk is.