Gecrashte netwerkschijf zorgt voor problemen bij Openbaar Ministerie

Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft te maken met een 'ernstige computerstoring', meldt NRC. Ongeveer een kwart van het personeel kan daardoor zijn werk 'nagenoeg niet uitvoeren'. De problemen komen door een beschadigde netwerkschijf.

Het gaat om de zogenaamde P-netwerkschijf, waar gegevens van 1089 medewerkers van het OM op staan. Dat blijkt uit een interne e-mail van afgelopen vrijdag die NRC heeft ingezien. In de mail meldt het hoofd ict van de organisatie dat de dataschijf gebruikt wordt voor de opslag van bestanden, persoonlijke instellingen, inloggegevens, mails en meer. Getroffen werknemers kunnen hun werk 'niet op een normale manier doen', aldus de e-mail.

Verscheidene officieren van justitie zeggen tegen NRC dat ze door de crash problemen hebben bij zittingen in de rechtbank, omdat strafdossiers steeds vaker alleen digitaal beschikbaar zijn. Het systeem dat daarvoor gebruikt wordt, valt nu geregeld uit. Het OM zegt dat het systeem al enige tijd te maken heeft met 'verstoringen en traagheid' en dat er wordt gewerkt aan verbeteringen.

Volgens het hoofd ict bemoeilijkt de ernst van de verstoring de herstelwerkzaamheden en is er een risico dat data onherstelbaar wordt beschadigd. Aanklagers die anoniem reageren, zeggen tegen NRC dat er 'stukken weg zijn' door de crash van de P-schijf. Ook melden sommigen dat ze hun mailarchief kwijt zijn.

De leiding van het OM erkent de problemen tegenover NRC. Volgens procureur-generaal Marjolein ten Kroode is er een netwerkschijf gecrasht en is de organisatie 'tegen de grenzen van zijn ict-omgeving aangelopen'. De belasting van het netwerk is steeds groter geworden doordat het OM meer digitaal is gaan werken en door het vele thuiswerken.

Het is niet bekend waardoor de crash is veroorzaakt. Een woordvoerder wil niet reageren op de vraag van NRC of de problemen te maken hebben met een hackaanval. Er wordt al langer gewerkt aan een nieuw IT-systeem voor het OM dat de huidige systemen zal vervangen. Een snelle oplossing voor de huidige 'ingewikkelde IT-problematiek' is er volgens een verklaring van het OM niet.