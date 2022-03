DNB grijpt in bij beleggingsplatform DeGiro vanwege langdurige IT-problemen

De Nederlandsche Bank heeft dit jaar een kapitaaleis opgelegd van meer dan 3 miljoen euro aan de online broker DeGiro vanwege hoge risico's van het ict-platform. Dat schrijft Het Financieele Dagblad. Volgens DNB waren de ict-systemen onvoldoende beschermd tegen crashes en hacks.

Het FD schrijft dat er al langere tijd problemen zijn met de systemen van DeGiro. Dat is een van de grootste beleggingsplatformen van Nederland. Volgens oud-medewerkers die het FD sprak zijn de problemen met de ict-systemen al eerder aangekaart. Afgelopen februari drong De Nederlandsche Bank in een risicoanalyse aan op verbeteringen en legde het bedrijf achter DeGiro een extra kapitaaleis op. DNB schreef toen onder meer over slechte digitale beveiliging, waardoor het risico werd vergroot dat klantenaccounts gehackt zouden worden.

Volgens medewerkers zit de kern van het probleem in het ontwerp van het ict-systeem. Er is volgens hen stelselmatig te weinig geïnvesteerd in de infrastructuur. Om de prijsconcurrentie met banken aan te gaan, moesten de kosten voor ict laag blijven. Dit ging volgens de oud-medewerkers die het FD sprak ten koste van de veiligheid en stabiliteit. Intussen groeide het platform explosief tot 1,9 miljoen gebruikers, en werd het platform overgenomen door een Duits moederbedrijf. Dat heeft het afgelopen half jaar fors geïnvesteerd in de ict-problemen, zegt het tegen het FD. Het spreekt van 'erfeniskwesties' waar 'goede progressie' mee is gemaakt.

Op 22 november verbeterde DeGiro de beveiliging, wat tot chagrijn leidde bij klanten, omdat het belegginsgplatform van 15.00 uur tot 20.00 uur niet toegankelijk was voor klanten. Sommige klanten zeggen rendement te hebben misgelopen door de update. Beleggingsorders moesten per mail gestuurd worden, adviseerde DeGiro in die tijd.