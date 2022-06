Bank of Ireland krijgt boete van 24,5 miljoen euro voor IT-tekortkomingen

De Bank of Ireland heeft van de Ierse Centrale Bank een boete van 24,5 miljoen euro opgelegd gekregen wegens aanhoudende tekortkomingen in zijn IT-systemen. Volgens de Centrale Bank waren de problemen pas na tien jaar volledig verholpen.

Een van die problemen was het gebrek aan een werkend systeem in het geval van een IT-storing, meldt The Irish Times. Volgens de Centrale Bank is de BOI in het verleden meerdere keren aangesproken op het gebrek van een werkend back-upsysteem. De kredietverlener was in 2008 al op zijn tekortkomingen gewezen, maar besloot er pas in 2015 iets aan te doen. Vier jaar later voldeden de IT-diensten van de BOI aan de gestelde eisen.

"Als in die periode van tien jaar zich een ernstige storing had voorgedaan, was de BOI mogelijk niet in staat geweest om zijn belangrijkste diensten, zoals de betalingsdienst, uit te voeren. Dit had tot nadelige gevolgen voor de klanten van de bank en het financiële stelsel kunnen leiden", zegt CB-topvrouw Seána Cunningham tegen The Irish Times.

De Bank of Ireland erkent vijf overtredingen die door de Centrale Bank zijn vastgesteld. Ook heeft de bank tussen 2015 en 2019 1,15 miljard euro geïnvesteerd in zijn IT-systemen. De aanvankelijke boete van 35 miljoen euro is daarom verlaagd naar 24,5 miljoen euro.