Britse overheid krijgt boete van 590.000 euro voor lekken adreslijst

De Britse privacywaakhond ICO heeft de Britse overheid een boete van omgerekend 590.000 euro opgelegd. In 2019 had de overheid per ongeluk een lijst gepubliceerd met de adressen van 1097 personen.

De ICO schrijft dat de overheid 'heeft nagelaten passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de ongeoorloofde bekendmaking van informatie van mensen te voorkomen'. Volgens de waakhond waren de persoonsgegevens gedurende twee uur en 21 minuten online beschikbaar en werd de website waarop deze gepubliceerd waren, 3872 keer geraadpleegd.

"Het onvermogen om het risico van een datalek te beperken, heeft ertoe geleid dat honderden mensen mogelijk werden blootgesteld aan het risico van identiteitsfraude en bedreigingen van hun persoonlijke veiligheid", zegt ICO-topman Steve Eckersley. "De vandaag opgelegde boete is een signaal aan andere organisaties dat een veilige omgang met de gegevens van mensen en een regelmatige controle van de juiste maatregelen bovenaan hun agenda moeten staan."

Het csv-bestand met adresgegevens werd eind 2019 gepubliceerd op een officiële website van de Britse overheid. De lijst bestond uit kandidaten voor de New Years Honours, een evenement waarbij verschillende prijzen worden uitgereikt aan onder andere Britten die liefdadigheidswerk hebben gedaan. De lijst werd bijgehouden in een destijds nieuw systeem, waarin de nominaties werden verwerkt.

Vanwege de naderende deadline voor de publicatie van de New Year Honours-lijst besloot het verantwoordelijke kantoor het csv-bestand te wijzigen in plaats van het systeem aan te passen. Telkens wanneer een nieuwe versie van het bestand werd gegenereerd, werden echter de postadresgegevens automatisch in het bestand opgenomen. Daardoor waren de adresgegevens bij de genomineerden zichtbaar voor iedere websitebezoeker.

Nadat de overheid op de hoogte was geraakt van het datalek, werd de weblink naar het bestand verwijderd. Het bestand was echter nog steeds in de cache opgeslagen en was online toegankelijk voor mensen die het exacte webadres hadden.

Op de lijst stonden onder andere de volledige adresgegevens van Elton John, voormalig voorzitter van de conservatieve partij Iain Duncan Smith en openbaar aanklager Alison Saunders. Ook medewerkers van het ministerie van Defensie en terreurbestrijders stonden op de lijst, meldt The Guardian. In totaal bevatte het bestand gegevens van 1097 personen.