Verenigd Koninkrijk stopt tegen 2033 met publieke 2G- en 3G-netwerken

Netwerkoperators uit Verenigd Koninkrijk Vodafone, EE, Virgin Media O2 en Three zullen tegen 2033 alle publieke 2G- en 3G-netwerken in het land uitschakelen op verzoek van de plaatselijke regering. Met de maatregel wil die de overstap naar het 5G-netwerk bevorderen.

De maatregel moet er volgens de overheid van het Verenigd Koninkrijk voor zorgen dat er tegen 2033 meer ruimte vrijkomt op het spectrum waar het snellere 5G-netwerk, en andere toekomstige mobiele netwerken, gebruik van kunnen maken.

Tegen 2030 moet bovendien 35 procent van het mobiele netwerk in het Verenigd Koninkrijk lopen via de Open Radio Access Network-architectuur. Open RAN is een standaard in netwerkapparatuur die ervoor moet zorgen dat de apparatuur van verschillende fabrikanten compatibel is met elkaar en samen ingezet kan worden in een telecominfrastructuur. Op die manier wil de overheid van het Verenigd Koninkrijk een vendor lock-in vermijden.

Tweakers schreef onlangs een achtergrondartikel over waarom de uitfasering van 2G en 3G in Nederland tot problemen kan leiden als een aantal zaken niet eerst worden opgelost.