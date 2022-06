Universiteit Leiden zet camera's die aanwezigen tellen 'tot nader order' uit

De Universiteit Leiden zet de camera's die de onderwijsinstelling gebruikt om aanwezigen in gebouwen te tellen 'tot nader order' uit. Dat doet de universiteit naar aanleiding van de 'onrust over de privacy' die is ontstaan. Er is al lang protest tegen de camera's.

De camera's, die de Universiteit Leiden classroom scanners of personentellers noemt, worden uitgeschakeld en er komt een externe audit naar het systeem 'om extra waarborgen' te krijgen voor de veiligheid, schrijft de universiteit. Wanneer het externe onderzoek gaat plaatsvinden, is niet bekend.

Het college van bestuur neemt het besluit nadat het een brief van de Universiteitsraad heeft ontvangen waarin aandacht gevraagd wordt voor de ontstane onrust. 'Niet alleen voor de feitelijke privacy, maar ook het gevoel van privacy', staat in de brief. Het bestuur ziet daarin reden voor een 'time-out'.

Vorig jaar is de Universiteit Leiden begonnen met het gebruik van camera's. In totaal zijn er volgens onderzoek van universiteitsblad Mare nu 371 exemplaren in gebruik. Het gaat om de Xovis PC2S, die gebruikt kan worden voor het tellen van mensen, maar ook voor het volgen en analyseren van gedrag. Hoewel de universiteit zegt de camera's enkel in te zetten als sensor voor het tellen van aanwezigen zonder beeld vast te leggen, heeft het privacyniveau van de hardware altijd op een niveau gestaan waarbij meer mogelijk was, schreef Mare eerder in een factcheck. Ook zijn er andere beveiligingsproblemen die nog niet volledig zijn opgelost.

De Universiteit Leiden heeft de camera's in 2020 tijdens de coronapandemie in overleg met de Universiteitsraad aangeschaft. De camera's zijn bedoeld om de hoeveelheid mensen in een ruimte te tellen. Daarvoor hoeven geen beelden opgenomen of vastgelegd te worden. De Universiteitsraad wil nu zwart op wit krijgen dat het zwaarste privacyniveau 3 van de hardware wordt gehanteerd, waarbij enkel een 'tellijn' in een zwart scherm oplicht als iemand de sensor passeert. Bewegingen moeten direct omgezet worden in anonieme tellingen en daarna automatisch verwijderd worden. Momenteel staan de sensoren op privacyniveau 1, waarbij passanten als silhouetten worden geregistreerd. Ook daarbij komen mensen niet herkenbaar in beeld.

Eerder op donderdag werd bekend dat de Universiteit Utrecht stopt met een cameraproef, juist vanwege de onrust en de protesten die in Leiden zijn ontstaan. Ook bij andere Nederlandse onderwijsinstellingen is er controverse rondom camera's en sensoren die gebruikt worden voor het tellen van aanwezigen. Op hogeschool Windesheim trokken een student en docent de stekker uit zo'n camera, schreef De Stentor.