Vliegmaatschappijen VS waarschuwen voor chaos door 5G bij vliegvelden - update

Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen waarschuwen voor chaos bij het in gebruik nemen van de C-Band-5G, omdat deze de hoogtemeters kunnen verstoren. Volgens de vliegmaatschappijen moeten duizenden vluchten geannuleerd worden als telecomaanbieders de C-Band-5G woensdag uitrollen.

Verschillende grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen hebben in een brief die in handen is van Reuters gewaarschuwd voor chaos op vliegvelden, als de plannen voor de uitrol van de C-Band-5G doorgaan. Volgens de maatschappijen kunnen de frequenties van de C-Band-5G voor problemen zorgen met de hoogtemeters van vliegtuigen. Als de band woensdag toch in gebruik wordt genomen, verwachten de luchtvaartmaatschappijen dat honderdduizenden passagiers stranden.

Het probleem werd eerder al aangekaart door de luchtvaartsector in de Verenigde Staten en de uitrol is al een keer uitgesteld. De telecomproviders Verizon en AT&T willen de C-Band-5G aankomende woensdag alsnog in gebruik gaan nemen. Volgens de providers is C-Band-5G in veertig andere landen zonder problemen in gebruik genomen en moet het geen probleem zijn voor het vliegverkeer.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit verbood het gebruik van landingssystemen in december vorig jaar op plekken waar 5G mogelijk storingen kan veroorzaken. Deze systemen worden gebruikt om te landen bij slecht zicht. De nauwkeurigheid van deze systemen zou worden verstoord door 5G. Dit komt omdat de frequenties tussen 3,7GHz tot 3,98GHz van de band te dicht liggen bij de frequentieband van 4,2GHz tot 4,4GHz, die wordt gebruikt door de hoogtemeters van vliegtuigen.

In Nederland is de C-Band-5G ook nog niet in gebruik genomen. Dat heeft te maken met het feit dat deze frequenties worden gebruikt door satellietcommunicatiebedrijf Inmarsat. Door het conflict met Inmarsat is de veiling voor de frequenties in de 3,5GHz-band uitgesteld.

Update, 20.45 uur: Verizon heeft in een verklaring laten weten dat de uitrol van de C-Band-5G woensdag door zal gaan, maar dat deze frequenties niet worden gebruikt rond vliegvelden. In een verklaring aan The Verge heeft AT&T laten weten dat het de C-Band-5G ook zal beperken rond vliegvelden.