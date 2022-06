Hogere snelheden, meer capaciteit en een lagere latency ... 5G belooft al jaren 4G te overtreffen, maar in de praktijk valt het wat winst betreft mee. Dit heeft voor een groot deel te maken met de 3,5GHz-frequentieband waar providers al jaren op wachten. De overheid wilde die frequenties in september dit jaar veilen, zodat providers deze snel daarna in konden zetten voor hun netwerken. Maar hier zette de rechter bijna een jaar geleden een streep door.

Die 3,5GHz-frequentie wordt nu namelijk gebruikt door Inmarsat, een communicatiebedrijf dat met een Fries satellietgrondstation noodcommunicatie met schepen en vliegtuigen verzorgt. Belangrijke diensten dus, zei ook de rechter. Het ministerie van Economische Zaken wilde echter dat Inmarsat stopte met het gebruiken van die 3,5GHz-band, zodat providers daar 5G-diensten op konden aanbieden. De rechtbank vond dat Nederland hiermee niet genoeg rekening hield met die belangrijke noodcommunicatie. De overheid moest daarom terug naar de tekentafel om te onderzoeken hoe telecomproviders alsnog de 3,5GHz-frequentieband konden gebruiken voor 5G, zonder dat ze Inmarsat in de weg zitten. Hiervoor werd een adviescommissie in het leven geroepen, die onlangs met haar bevindingen kwam. In dit artikel kijken we naar de conclusies van het adviesrapport en hoe 3,5GHz-5G in Nederland zou kunnen werken.