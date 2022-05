Nederland en België lijken Europese 5G-doelstellingen niet te halen

Nederland en België lijken Europese doelstellingen voor het aanbieden van 5G niet te gaan halen. Dat schrijft de Europese Rekenkamer in het rapport. Vooral België doet het slecht en de kans dat er over drie jaar 5G is in alle grote steden, is klein.

Nederland loopt vooral achter met het toewijzen van de frequenties, stelt de Europese Rekenkamer in het rapport. Van de drie belangrijke frequenties voor 5G is in Nederland alleen de 700MHz-band geveild. De 3,5GHz-band zou later volgen en wacht op de verhuizing van Inmarsat en er is helemaal geen plan voor de 26GHz-band. In België is tot nu toe alleen voorlopig toestemming gegeven voor het gebruik van 5G-frequenties.

Nederland heeft ook de richtlijn voor elektronische communicatie nog niet omgezet in nationaal beleid, concludeert de Rekenkamer, maar het nationaal beleid is wel in lijn met de doelstellingen voor 2025. In België is dat nog niet zo. Van alle Europese lidstaten heeft alleen Finland tot nu toe alles in orde en alle frequenties geveild, terwijl ook Duitsland en Griekenland alle frequenties al hebben geveild.

Daarnaast loopt België ook achter met regels om de veiligheid van 5G te garanderen. In Nederland mogen netwerkleveranciers uit bepaalde landen geen apparatuur leveren voor het kernnetwerk. In België zijn daar nog geen regels voor.