Roaming blijft tot 2032 gratis binnen de EU

Roaming blijft binnen de EU tot zeker 2032 gratis. Europese burgers kunnen de komende tien jaar bellen, sms'en en mobiele data gebruiken in andere EU-landen, zonder dat daar extra kosten aan verbonden zijn.

De Europese Commissie schrijft dat de EU en haar lidstaten een akkoord hebben bereikt over nieuwe roamingwetgeving. Daarmee blijven roamingkosten binnen de regio tot zeker 2032 afgeschaft. Het eerdere akkoord over gratis roamen, dat in 2017 werd vastgelegd, zou op 1 juli 2022 aflopen. De nieuwe wet treedt op diezelfde datum in werking.

Volgens de EU krijgt de nieuwe wetgeving, naast het behouden van gratis roaming, enkele andere 'voordelen en beschermingen' voor consumenten. Reizigers moeten dezelfde verbindingskwaliteit als in hun thuisland krijgen. Gebruikers die thuis 5G gebruiken, moeten dat in het buitenland bijvoorbeeld ook krijgen. Als dat niet lukt, bijvoorbeeld omdat er geen gelijkwaardige netwerken beschikbaar zijn, dan moeten netwerkexploitanten de consument daarover informeren.

Providers moeten consumenten ook informeren als er extra kosten verbonden zijn aan het bellen van telefoonnummers die vaak gratis zijn of 'beperkte kosten' met zich meebrengen wanneer ze deze thuis bellen. De EU geeft klantenservicenummers, helpdesks of verzekeringsmaatschappijen als voorbeeld. Ook moet de verbinding met bepaalde netwerken automatisch stoppen wanneer de rekening een vooraf bepaalde grens bereikt. Het gaat daarbij om netwerken die bijvoorbeeld worden aangeboden op boten of in vliegtuigen, die vaak hoge kosten met zich meebrengen.

De nieuwe wetgeving moet er ook voor zorgen dat burgers 'gratis en verbeterde toegang tot noodcommunicatie' krijgen, inclusief locatiebepaling van de beller. Netwerkoperators moeten consumenten gaan informeren om nooddiensten te bereiken via 112, het noodnummer dat in EU-lidstaten wordt gebruikt. Tegen juni 2023 moeten operators klanten automatisch via sms-bericht informeren over alternatieve manieren om nooddiensten te bereiken, bijvoorbeeld voor mensen met een handicap. De Europese Commissie noemt apps of 'real-time-text' als alternatieven voor het 112-noodnummer.