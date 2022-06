Microsoft maakt WSL op Windows 11 definitief beschikbaar via Store-download

Microsoft maakt het Windows Subsystem for Linux als aparte app beschikbaar in de Microsoft Store voor Windows 11. Eerder was er al een preview van de app te vinden in de appwinkel. Gebruikers kunnen WSL ook via de commandline installeren.

Microsoft schrijft in een blogpost dat het de app beschikbaar maakt in Preview Build 22518 in het Dev Channel van Windows 11. Eerder was de WSL-app al als previewversie verkrijgbaar in de Store. Voorheen was het alleen mogelijk WSL te installeren via de commandline. Dat kan nog steeds, maar nu installeert wsl.exe -install automatisch de Store-versie van WSL. Daarnaast heeft Microsoft meerdere extra arguments aan de cli-installatie toegevoegd. Het bedrijf noemt als voorbeeld alleen wsl -install --no-launch , maar zegt dat via de helpfunctie alle nieuwe commando's te zien zijn.

De Windows 11-preview heeft nog verschillende andere wijzigingen. Een daarvan is de toevoeging van Spotlight voor de desktop, waarbij gebruikers iedere dag een aantal nieuwe wallpapers kunnen krijgen met foto's van plekken op aarde. Die functie is nu nog niet in Nederland beschikbaar, maar Microsoft zegt dat andere landen 'in de toekomst' volgen. Ook wordt de Widgets-functie in Windows 11 makkelijker toegankelijker via de weer-app in de taakbalk en kunnen gebruikers voortaan via spraak hun besturingssysteem bedienen. Die functie is vooral bedoeld voor mensen met een handicap. Die kunnen via spraak wisselen tussen programma's, webpagina's bezoeken, en mails voorlezen en dicteren. De functie werkt offline, maar alleen in het Amerikaans-Engels.