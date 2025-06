Windows Subsystem for Linux krijgt grafisch instellingenmenu

Het Windows Subsystem for Linux krijgt binnenkort een grafische weergave voor instellingen. Voorheen moesten gebruikers instellingen voor de tool via een configuratiebestand aanpassen, maar de software krijgt een gui, al blijft het configuratiebestand nog bestaan.

Microsoft schrijft in een blogpost dat het in een toekomstige versie een graphical user interface aan het Windows Subsystem for Linux toevoegt. De gui is bedoeld om instellingen voor WSL te regelen, zoals hoeveel geheugen de tool mag gebruiken. Dat kan nu alleen maar via .wslconfig . Volgens Microsoft is het voor gebruikers niet altijd duidelijk welke verschillende waarden ze daar voor bepaalde instellingen kunnen opgeven. De gui kan dat wel weergeven.

Het maakt niet uit of gebruikers de instellingen veranderen via de gui of alsnog via de configbestanden. Microsoft zegt dat bestaande instellingen worden meegenomen en dat gebruikers beide manieren kunnen blijven gebruiken. De WSL-gui komt 'in een toekomstige versie', maar Microsoft zegt niet wanneer die precies uitkomt. Het is niet duidelijk of het bedrijf die ook uitbrengt voor WSL 1.0 of alleen voor het recentere WSL 2. Een aantal beveiligingsfuncties komen bijvoorbeeld alleen voor WSL 2 beschikbaar, zegt het bedrijf.

WSL krijgt namelijk een aantal beveiligingsintegraties, onder andere via Defender for Endpoint. Daar was al een publieke previewversie van uit, maar in de eerstvolgende release wordt Defender for Endpoint ondersteund in WSL 2. Gebruikers kunnen WSL-instellingen in de toekomst ook via Intune aanpassen. Er komt tot slot ook nog integratie voor Entra ID waardoor gebruikers kunnen inloggen in WSL met hun Entra ID-credentials. Daarvan komt een publieke preview uit in juli en augustus.