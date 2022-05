Microsoft brengt installatie WSL op Windows 10 terug tot enkel commando

Microsoft heeft de installatie van Windows Subsystem for Linux op Windows 10 vereenvoudigd. Het uitvoeren van een enkel commando is voortaan voldoende om WSL te installeren. Dat werkt met Windows 10 versie 2004 en latere versies.

Windows 10-gebruikers kunnen WSL voortaan installeren door als administrator wsl.exe --install uit te voeren in de opdrachtprompt of PowerShell. Standaard installeert Windows vervolgens Ubuntu en de meest actuele WSL Linux-kernel. Volgens Microsoft was de methode om het Linux-subsysteem toe te voegen aan Windows 10 voorheen te gecompliceerd. Dat verliep via de optionele Windows-functies en het downloaden van packages.

Om van de nieuwe installatiemethode gebruik te kunnen maken, dienen gebruikers KB5004296 te installeren. Deze update gaf Microsoft vorige week vrij voor Windows 10 versie 2004 en latere versies. De recente Windows Insider Preview-versies van Windows 10 bevatten al de vereenvoudigde WSL-installatie.