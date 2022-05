Agoria Solar Team uit België onthult zonneauto voor zonnerace in Marokko

Het Belgische Agoria Solar Team heeft zijn nieuwe zonneauto onthuld. Met de BluePoint Atlas gaat het studententeam in oktober deelnemen aan een 2500km lange zonnerace in Marokko. Het team maakte een eigen elektromotor voor de zonnewagen.

De BluePoint Atlas is een driewieler met een zogenaamd bullet-ontwerp voor een lage luchtweerstand. De aerodynamische vorm is volgens het Agoria Solar Team geïnspireerd op de natuur. Zo is de voorkant gebaseerd op de kop van een haai en de vleugels aan de achterkant zijn geïnspireerd op die van verschillende vogels.

Op de behuizing van koolstofvezel is 4m² aan zonnepanelen verwerkt. Het team gebruikt zonnecellen van silicium, net als commerciële zonnepanelen die op huizen worden geplaatst. De cellen zijn volgens het team minder efficiënt dan de space-grade multi-junction-zonnecellen die op de vorige zonneauto werden gebruikt, maar de productie ervan is veel duurzamer.

Het team heeft de zonnecellen opgeknipt in vierkantjes, om zoveel mogelijk van het oppervlak te gebruiken en om een zo klein mogelijke auto te maken. Aan de randen van de auto zijn de zonnecellen licht gebogen. In totaal bevat de auto 292 zonnecellen, goed voor een vermogen van bijna 1000 watt. In de BluePoint Atlas zit een accu goed voor een bereik van 700km, als de zon niet schijnt. De auto is 5 meter lang, 1,2 meter breed en 1 meter hoog.

Agoria Solar Team gebruikt voor het eerst een elektromotor die volledig in eigen huis is ontworpen en gebouwd. Volgens het team is die speciaal ontwikkeld voor zonneauto's en levert dat veel voordelen op ten opzichte van het gebruik van bestaande elektromotoren. De piekefficiëntie van de motor is volgens het team meer dan 98 procent.

Het Belgische studententeam gaat met BluePoint Atlas meedoen aan de internationale zonnerace in Marokko die in oktober plaats zal vinden. Die 2500km lange race door het atlasgebergte bevat ook zo'n 10.000 hoogtemeters, de hoeveelheid meters die geklommen wordt bij het afleggen van het traject. De race duurt vijf dagen. Uit Nederland doet Vattenfal Solar Team mee met Nuna11, Solar Team Twente is vertegenwoordigd met zijn RED Horizon en Top Dutch Solar Racing neemt deel met Green Spirit.