Solar Team Twente gaat naar Marokko als alternatief voor Australische zonnerace

Het Solar Team Twente gaat met zijn RED Horizon-zonneauto meedoen aan een 2500 kilometer lange rally in Marokko. Het team ziet deze competitie als alternatief voor de wegens corona afgelaste World Solar Challenge in Australië.

De Solar Challenge Morocco moet in oktober plaatsvinden en deelnemers in vijf etappes door het zuiden van Marokko voeren. De race start en eindigt in havenstad Agadir. De totale lengte is met 2500 kilometer wat korter dan de 3000 kilometer van de Australische World Solar Challenge en ook de opzet is anders. De zonneauto's leggen elke dag de etappe af, waar ze in Australië altijd beginnen waar ze de dag ervoor eindigden. De studenten hebben dan ook weinig aan de in Australië opgedane ervaring.

Het Solar Team Twente doet aan de rally mee met zijn nieuwe RED Horizon, waarvan het studententeam in maart een teaser toonde. De studenten zullen wat wijzigingen aan de auto moeten aanbrengen aangezien die niet ontworpen was voor de tocht in Marokko, waar meer hoogteverschillen zijn dan in het vlakke Australische traject. De makers willen onder andere de elektromotor herzien.

Naast het team uit Twente neemt in ieder geval ook het Top Dutch Solarteam van de Rijksuniversiteit Groningen deel aan de race. Of ook het Vattenfall-team van de TU Delft meegaat naar Marokko, is nog niet bekend. Dat team onthulde in februari zijn Nuna11-zonneauto.