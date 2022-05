Apple investeert opnieuw 338 miljoen euro in maker van lasers voor Face ID

Apple investeert omgerekend 338 miljoen euro in het Amerikaanse bedrijf II-VI vanuit het Advanced Manufacturing Fund. Het bedrijf ontwikkelt vcsel's voor FaceID, Memoji en Portrait Mode. Ook levert het lasers voor de lidarscanners in de iPhone 12 Pro en iPad Pro.

In 2017 ontving het bedrijf Finisar, dat later gekocht werd door II-VI, ook al omgerekend 332 miljoen van Apple voor de ontwikkeling van vertical-cavity surface-emitting lasers, die gebruikt worden in Face ID. Met het geld kon het een fabriek openen in Texas om zo de productie van vcsel's te verhogen en meer te investeren in onderzoek en ontwikkeling.

Nu krijgt het bedrijf opnieuw een flinke investering van 410 miljoen dollar, omgerekend 338 miljoen euro. Apple werkt samen met II-VI, uitgesproken als two-six, aan de productie van lasers gebruikt in de lidarscanner van Apple, dat het gebruikt voor onder meer augmented reality en voor autofocus bij foto's die gemaakt worden in het donker. Met het geld gaat het bedrijf de productie vergroten in de fabriek in Texas.

Volgens The Verge is deze investering een duidelijk signaal dat Apple toekomst ziet in augmented en virtual reality. Apple-ceo Tim Cook heeft eerder gezegd dat AR een speerpunt is voor de toekomst van Apple. De investering zou volgens The Verge bovendien kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van Apples mixedrealityheadset.

De investering in II-VI is onderdeel van Apples investeringsplan om de komende vijf jaar 430 miljard dollar in de Amerikaanse economie te steken. Behalve deze investering steekt het geld in andere Amerikaanse leveranciers en investeert het in datacenters en tientallen Apple TV+-producties, Ook bouwt het een nieuwe campus in North Carolina.