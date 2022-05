Seagate introduceert externe One Touch-ssd's met tot 2TB opslag

Seagate heeft de nieuwe serie externe One Touch-ssd's aangekondigd met een schrijf- en leessnelheid tot 1030MB/s en tot 2TB opslagcapaciteit. De ssd moet in de komende maand uitkomen en de 2TB-versie kost dan 310 dollar.

De kleine ssd meet 5 bij 7 centimeter, is 10,6mm dik en weegt 74 gram. Er zijn drie verschillende versies beschikbaar. De OneTouch-ssd's hebben een maximale schrijf- en leessnelheid tot 1030MB/s. Seagate specificeert de snelheden van de verschillende modellen niet, maar hoe dan ook zijn de nieuwe versies sneller dan de vorige One Touch-ssd's, die niet verder kwamen dan 400MB/s. Bovendien bevat de nieuwe serie een 2TB-versie, in aanvulling op de modellen met 500GB en 1TB. De ssd heeft ondersteuning voor USB 3.2 Gen 2 via USB-C.

Seagate belooft dat de ssd bestand is tegen vallen vanaf een hoogte van twee meter. De behuizing van de ssd is gemaakt van aluminium en heeft aan de zijkanten een zachte stof. De ssd komt in het zwart, zilver of blauw beschikbaar en wordt standaard geleverd met Seagate Toolkit, een desktopapplicatie voor synchronisatie en back-ups, en met Rescue Data Recovery Services, een dienst voor het terughalen van verloren gegevens.

De ssd's zijn behalve voor Windows en macOS ook geschikt voor gebruik op Android-apparaten met de Seagate Android-app. De One Touch-ssd moet deze maand op de markt komen. Er zijn nog geen europrijzen gepubliceerd, maar de ssd's krijgen een adviesprijs van 95 dollar voor de 500GB-versie, 197 dollar voor die van 1TB en 310 dollar voor de 2TB-versie.